Ветеринары назвали идеальное животное для современного человека

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По мнению ветеринаров, идеальным питомцем современного человека является змея. Специалисты рекомендуют заводить пресмыкающихся тем, кому нужны тишина и покой. Змеи не шумят, не пахнут, не портят мебель и мало едят, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
"Кроме того, содержание змеи – совсем не дорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны. Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и емкостью с водой, где змея может поместиться полностью", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
Террариум нужно оформить так, чтобы он имитировал естественные условия. Ветеринары подчеркнули, что змею при желании можно взять в руки и погладить, но если она начнет шипеть ее стоит оставить в покое.
"В корм обязательно необходимо добавлять витамины и кальций. Кормить змей можно как живым кормом, так и замороженным. К кормлению замороженным кормом змей необходимо приучать", – пояснили в комитете.
Специалисты рекомендовали новичкам заводить полозов и королевских змей из-за их неприхотливости и красоты.
Ранее ветеринары не рекомендовали сильно занятым и устающим на работе людям заводить хорьков, енотов, крупных попугаев и других питомцев, требующих внимания. Эта рекомендация касается также тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.
Ну а справиться со стрессом россиянам помогут муравьиные фермы и аквариумные рыбки. Отмечается, что "созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться". Вид водных обитателей стоит подобрать индивидуально под себя. Специалисты также напомнили, что для правильного содержания рыб необходимо приобрести специальное оборудование.
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