В московском метро заработала касса для слабослышащих пассажиров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Билетная касса для пассажиров с нарушением слуха начала свою работу на станции московского метро "Комсомольская". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

"Большое скопление людей, посторонние шумы в метро, а также преграда в виде стекла в кассовом окне могут вызвать сложности у слабослышащих пассажиров при общении с кассиром. Новое устройство решает эту задачу, передавая чистый звук до адресата", – рассказал Ликсутов.

Сообщается, что специальную систему для пассажиров с нарушением слуха установили в кассе объединенного вестибюля Сокольнической и Кольцевой линий. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно перевести слуховой аппарат в режим "Т". Кассовые окна, оборудованные новой системой, будут отмечены специальной опознавательной наклейкой.

"Индукционное оборудование установлено в метрополитене в рамках пилотного проекта сроком на один месяц. Если услуга окажется востребованной среди слабослышащих пассажиров, проект будет расширен", – резюмировал заммэра.

Ликсутов напомнил, что в подземке открыта горячая SMS-линия для слабослышащих пассажиров. Человек с подобным недугом имеет возможность получить быстрый ответ от оператора на любой интересующий вопрос, касающийся работы метро. Дежурный подскажет, режим работы метрополитена, укажет путь до нужной станции или достопримечательности, а также при необходимости вызовет к пассажиру помощника.

Ранее в московской подземке заявили о продолжении использования бумажных билетов. При этом в администрации метрополитена отметили, что выступают за сокращение их оборота.