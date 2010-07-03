Бумажные билеты останутся в обороте Московского метрополитена

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Московское метро не собирается полностью прекращать использование бумажных билетов "Единый". При этом в администрации подземки отметили, что выступают за сокращение их оборота.

"Мы не планируем полностью от них отказываться, но хотели бы свести их потребление к минимуму", – рассказал РИА Новости первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что клиенты московского метро ежемесячно используют около 6 миллионов билетов "Единый". Он подчеркнул, что эта цифра в 4 раза меньше по сравнению с 2010 годом.

Так, 6 миллионов билетов сделаны примерно из 12 тонн бумаги, пластика и электроники. Это также равно числу более 200 деревьев. На производство такого количества билетов ежемесячно тратится около 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, в каком московском транспорте чаще всего ездят без билета. За различные нарушения были оштрафованы почти 73 тысячи пассажиров.