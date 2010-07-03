Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:51

Бумажные билеты останутся в обороте Московского метрополитена

общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московское метро не собирается полностью прекращать использование бумажных билетов "Единый". При этом в администрации подземки отметили, что выступают за сокращение их оборота.

"Мы не планируем полностью от них отказываться, но хотели бы свести их потребление к минимуму", – рассказал РИА Новости первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что клиенты московского метро ежемесячно используют около 6 миллионов билетов "Единый". Он подчеркнул, что эта цифра в 4 раза меньше по сравнению с 2010 годом.

Так, 6 миллионов билетов сделаны примерно из 12 тонн бумаги, пластика и электроники. Это также равно числу более 200 деревьев. На производство такого количества билетов ежемесячно тратится около 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, в каком московском транспорте чаще всего ездят без билета. За различные нарушения были оштрафованы почти 73 тысячи пассажиров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика