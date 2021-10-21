"Это наш город": около двух тысяч деревьев и кустарников высадят в Пресненском районе

В рамках благоустройства магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания высадят около двух тысяч деревьев и кустарников.

На участке магистрали вдоль дороги планируют высадить Аллею деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной.

Уточняется, что деревья и кустарники высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.