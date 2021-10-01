"Это наш город": столичный метрополитен готовится к зиме

Столичный метрополитен готовится к зиме. На входах в вестибюли начали устанавливать вторые двери, которые защитят пассажиров от холода.

Кроме того, в подземке проверили тепловые сети и систему обогрева лестниц. А также промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах.

В составах, напротив, будут поддерживать более низкую температуру, чтобы людям в теплой одежде не было жарко. Для этого кондиционеры в вагонах переведут в зимний режим.

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