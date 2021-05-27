"Это наш город": на ВДНХ откроют около 15 новых общественных пространств

В этом году на ВДНХ откроется около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита.

В мае Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" и новую экспозицию павильона "Цветоводство" на ВДНХ.

В павильоне "Транспорт СССР" будут проводиться выставки, посвященные разным сюжетам истории транспортного комплекса столицы. А через несколько месяцев появятся экспозиции, посвященные будущему транспорта.

Для павильона "Цветоводство" специалисты подготовили современную мультимедийную экспозицию, посвященную столичной природе.