В пруд Московского НПЗ вернулись белые лебеди после зимовки

По красивой традиции белые лебеди вернулись в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода. Семейство зимовало в теплом вольере, а теперь царственные птицы снова проведут летний сезон в привычном водоеме. В этом пруду лебеди живут уже в шестом поколении, и местные жители рады их возвращению.

Для лебедей в заводском пруду созданы все условия. Берега пруда выложены камнем, у птиц есть деревянные плоты с домиками. Благодаря этому лебеди постоянно приносят потомство.

В прошлом году часть большой лебединой семьи подарили столичному парку "Митино", а двумя годами ранее – Московскому зоопарку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.