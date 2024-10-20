"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Георгия Юнгвальд-Хилькевича

В начале лета 1966 года по Одесской киностудии прошел слух: на солидную должность режиссера-постановщика должны были прислать выпускника высших режиссерских курсов ВГИКа. В кандидатуре нового мастера сотрудники студии видели одни минусы: несолидный для руководителя возраст – всего 32 года, происхождение – уроженец периферийного Узбекистана и совершенно не выговариваемая для одесситов фамилия.

В этом выпуске мастера вспоминают все те, кто соприкоснулся с ним в работе или личной жизни. Актеры благодарят режиссера за то, что многим из них он открыл дорогу на большой экран.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".