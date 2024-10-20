Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Георгия Юнгвальд-Хилькевича

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Георгия Юнгвальд-Хилькевича

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть осенью

"Программа наших передач": "Там-Там новости"

"Киноулица": Людмила Крылова

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе

Актриса Екатерина Волкова рассказала о главных трудностях в служении искусству

"Это Москва. Бизнес": мультфильмы

Москвичам представили культурную афишу на 22 октября

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

Москвичам представили подборку культурных событий 22 октября

В начале лета 1966 года по Одесской киностудии прошел слух: на солидную должность режиссера-постановщика должны были прислать выпускника высших режиссерских курсов ВГИКа. В кандидатуре нового мастера сотрудники студии видели одни минусы: несолидный для руководителя возраст – всего 32 года, происхождение – уроженец периферийного Узбекистана и совершенно не выговариваемая для одесситов фамилия.

В этом выпуске мастера вспоминают все те, кто соприкоснулся с ним в работе или личной жизни. Актеры благодарят режиссера за то, что многим из них он открыл дорогу на большой экран.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика