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29 сентября, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Татьяны Ткач

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Татьяны Ткач

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Весной 1968 года в маленькой питерской квартире на улице Марата неожиданно раздался звонок. Звонок был, действительно, неожиданный – большинство коллег актрисы Татьяны Ткач или знали, где лежит ключ от двери, или просто попадали к ней безо всяких церемоний. На пороге стояли двое мужчин, которыми оказались известные режиссеры – Владимир Мотыль и Геннадий Полока.

Сказать, что Татьяна Ткач, на тот момент актриса Ленинградского Большого Драматического Театра удивилась, – не сказать ничего. Сегодня она отмечает свой 80-летний юбилей.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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