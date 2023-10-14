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14 октября, 13:05

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Галина Стаханова

"Раскрывая тайны звезд": Галина Стаханова

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Актрису Галину Стаханову стали узнавать на улице, когда ей было уже больше 60 лет. К тому времени артистка уже имела за плечами огромный опыт работы в кино. Она была на съемочной площадке у Георгия Данелии, Киры Муратовой, Романа Виктюка, Андрея Кайдановского. Но все эти работы затмил незатейливый рекламный ролик.

Биография Галины Стахановой противоречива и не похожа ни на одну другую. Это история Золушки и самой любимой бабушки современного российского кино одновременно. Подробнее об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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