"Раскрывая тайны звезд": Александр Адабашьян

Невозможно определить одним словом, кто такой Александр Адабашьян. Он перепробовал в своей жизни все кинематографические профессии и в каждой добился успеха и уважения коллег.

Режиссер поделился своими секретами, показал родных и близких и рассказал, почему уже пятнадцать лет он вместе с Леонидом Ярмольником празднует свой второй день рождения. Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".

