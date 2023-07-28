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"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Владимира Басова

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Владимира Басова

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Не каждый режиссер может похвастаться двадцатью снятыми фильмами, названия которых и через много лет вызывают в памяти сильные чувства. И не каждого актера помнят через десятки лет после его ухода из жизни.

Владимир Басов был уникальной творческой единицей, соединявшей в себе самые лучшие актерские и режиссерские качества. Он во многом опередил свое время и был человеком мира, свободно мыслящем в творчестве, а его талант не сводился к одной профессии.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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