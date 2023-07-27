Глава "АвтоВАЗа" заявил, что в компании не обсуждают повышение базовой цены Lada Granta

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Компания "АвтоВАЗ" не планирует пересматривать базовую стоимость самой доступной модели авто Lada Granta. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в рамках саммита "Россия – Африка".

"Несмотря на то что идет определенное курсовое и инфляционное влияние на образование цен нашей продукции, мы оставляем прогноз не только по объемам выпуска, но и при этом по максимальной планке ценовой бюджетных моделей наших до 700 тысяч рублей", – цитирует его ТАСС.

При этом, отметил Соколов, речь идет о Lada Granta в самой бюджетной комплектации.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" вновь начал выпускать автомобили Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). ABS устанавливается на все машины Granta, начиная с версии Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta с антиблокировочной системой тормозов начинается от 772,5 тысячи рублей.



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