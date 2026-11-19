На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косине-Ухтомском с 20 по 22 ноября пройдет акция со скидкой 15% на 31 вид стейков. В ассортименте есть как привычные форель и кету, так и рыба-меч, марлин, чавыча, нерка, калкан и масляная рыба.

Скидка действует при покупке на рынках и оформлении доставки. В эти дни для посетителей также проведут открытые дегустации. Начало в 14:00. Кроме того, на рынках бесплатно почистят и разделают рыбу на филе. За качеством продукции следят независимые лаборатории.

Подробнее – в программе "Новости дня".

