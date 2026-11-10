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10 ноября, 08:05

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"Новости дня": в Хамовниках завершили благоустройство четырех набережных

"Новости дня": в Хамовниках завершили благоустройство четырех набережных

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В районе Хамовники завершили благоустройство четырех набережных: Фрунзенской, Пречистенской, Новодевичьей и Ростовской. В результате в столице появился единый 19-километровый пешеходный маршрут.

Городские службы обновили асфальтовое покрытие, расширили тротуары, установили современные фонари с энергосберегающими лампами и навигационные стелы. Также обустроили зоны ожидания наземного транспорта, установили лавочки и разбили газоны.

К каждой набережной в процессе благоустройства подошли индивидуально. Об этом – в программе "Новости дня".

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