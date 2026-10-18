"Новости дня": в Москве провели первую в России операцию по пересадке спинного мозга

В Институте скорой помощи имени Склифосовского в Мещанском районе Москвы впервые в России провели операцию по пересадке спинного мозга. Вмешательство длилось 12 часов, его кадры уже облетели весь мир.

Пациент получил тяжелейшую травму позвоночника и не мог ходить. Теперь у него появился шанс. Опытом с российскими врачами делились китайские коллеги. Первые результаты обнадеживают.

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