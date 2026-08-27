"Новости дня": москвичей предупредили о втором пике активности слепней

Москвичей предупредили о втором пике активности слепней. В этом году из-за влажной погоды он начался раньше обычного.

Слепней часто путают с оводами. Однако оводы не кусаются, слепни же могут выпить значительное количество крови, поэтому их укусы болезненны.

Наиболее активны насекомые с 12:00 до 18:00. Поэтому отдых у воды следует планировать на утро или вечер. Для защиты можно использовать специальные аэрозоли и средства с эфирными маслами лаванды, эвкалипта или чайного дерева.

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