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27 августа, 12:05

Общество

"Новости дня": москвичей предупредили о втором пике активности слепней

"Новости дня": москвичей предупредили о втором пике активности слепней

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Москвичей предупредили о втором пике активности слепней. В этом году из-за влажной погоды он начался раньше обычного.

Слепней часто путают с оводами. Однако оводы не кусаются, слепни же могут выпить значительное количество крови, поэтому их укусы болезненны.

Наиболее активны насекомые с 12:00 до 18:00. Поэтому отдых у воды следует планировать на утро или вечер. Для защиты можно использовать специальные аэрозоли и средства с эфирными маслами лаванды, эвкалипта или чайного дерева.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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