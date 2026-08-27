"Новости дня": в Троицке открыли новый медицинский комплекс

В Троицке открыли новый четырехэтажный медицинский комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров. Поликлиника, построенная по индивидуальному проекту, почти в три раза больше старого корпуса на Юбилейной улице.

За одну смену здесь смогут принимать более 1 000 пациентов. В поликлинике стало больше кабинетов терапевтов, процедурных и перевязочных. Для пациентов с симптомами простуды предусмотрели изолированный фильтр-бокс с отдельным входом.

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