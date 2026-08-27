27 августа, 01:20Транспорт
"Новости дня": строительство станции метро "Ватутинки" началось в ТиНАО
В Троицке приступили к возведению новой станции метро "Ватутинки" на южном участке Троицкой линии. Станция расположится на северной границе Троицка, неподалеку от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.
После открытия нового участка время в пути до Большой кольцевой линии сократится вдвое и составит 40 минут. Кроме того, дорога до центра столицы сократится в полтора раза.
Вестибюли оборудуют турникетами с оплатой по биометрии, а также создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.
Подробнее – в программе "Новости дня".