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27 августа, 01:20

Транспорт

"Новости дня": строительство станции метро "Ватутинки" началось в ТиНАО

"Новости дня": строительство станции метро "Ватутинки" началось в ТиНАО

Строительство станции метро "Ватутинки" Троицкой линии началось в Москве

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В Троицке приступили к возведению новой станции метро "Ватутинки" на южном участке Троицкой линии. Станция расположится на северной границе Троицка, неподалеку от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.

После открытия нового участка время в пути до Большой кольцевой линии сократится вдвое и составит 40 минут. Кроме того, дорога до центра столицы сократится в полтора раза.

Вестибюли оборудуют турникетами с оплатой по биометрии, а также создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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