"Новости дня": дополнительный экспресс Москва – Ярославль выйдет на линию 26 августа

С 26 августа на линии Москва – Ярославль выходит дополнительный двухэтажный экспресс, время в пути составит 3 часа 4 минуты. Общее число поездов на этом направлении увеличится с 6 до 8 пар в день, что нарастит количество мест для пассажиров на 30%.

В рамках "Московского долголетия" открылась регистрация на новое направление "Лаборатория аромата", где москвичи старшего возраста смогут изучать парфюмерное искусство и создавать собственные ароматы. Итогом может стать единый фирменный парфюм проекта, который появится на маркетплейсах в разделе "Сделано московским долголетием".

На юге Москвы начали восстановление пруда в Братеевском парке: специалисты очистят водоем от ила, укрепят берега и высадят растения для естественной фильтрации воды. Работы планируют завершить до конца года, при этом парк останется открытым для посетителей.

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