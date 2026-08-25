25 августа, 16:50Транспорт
"Новости дня": дополнительный экспресс Москва – Ярославль выйдет на линию 26 августа
С 26 августа на линии Москва – Ярославль выходит дополнительный двухэтажный экспресс, время в пути составит 3 часа 4 минуты. Общее число поездов на этом направлении увеличится с 6 до 8 пар в день, что нарастит количество мест для пассажиров на 30%.
В рамках "Московского долголетия" открылась регистрация на новое направление "Лаборатория аромата", где москвичи старшего возраста смогут изучать парфюмерное искусство и создавать собственные ароматы. Итогом может стать единый фирменный парфюм проекта, который появится на маркетплейсах в разделе "Сделано московским долголетием".
На юге Москвы начали восстановление пруда в Братеевском парке: специалисты очистят водоем от ила, укрепят берега и высадят растения для естественной фильтрации воды. Работы планируют завершить до конца года, при этом парк останется открытым для посетителей.
Подробнее – в программе "Новости дня".