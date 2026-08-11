11 августа, 03:15Транспорт
"Новости дня": пассажиры выбрали аромат внутренних залов Ленинградского вокзала
Пассажиры выбрали аромат внутренних залов Ленинградского вокзала. Голосование проходило прямо на информационной стойке вокзала. Гостям предлагали послушать три парфюмерные композиции: "Белый чай", "Апельсиновый цветок" и "Сливочный нероли".
В парфюмерном опросе приняли участие более 600 человек. В итоге победила букетная композиция "Белый чай". За этот вариант проголосовали свыше 40% участников.
Подробнее – в программе "Новости дня".