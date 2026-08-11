"Новости дня": пассажиры выбрали аромат внутренних залов Ленинградского вокзала

Пассажиры выбрали аромат внутренних залов Ленинградского вокзала. Голосование проходило прямо на информационной стойке вокзала. Гостям предлагали послушать три парфюмерные композиции: "Белый чай", "Апельсиновый цветок" и "Сливочный нероли".

В парфюмерном опросе приняли участие более 600 человек. В итоге победила букетная композиция "Белый чай". За этот вариант проголосовали свыше 40% участников.

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