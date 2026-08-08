"Новости дня": птенцы появились у двух пар красных фламинго в Московском зоопарке

Долгожданное пополнение случилось на Большом пруду Московского зоопарка. У двух пар красных фламинго появились на свет птенцы.

Пух детенышей пока серебристо-белый. Их кормят родители. Сейчас птенцы учатся держать равновесие на своих тонких ногах и знакомятся с миром. Их клювы совсем прямые, но через время они примут ту самую знаменитую форму, чтобы фильтровать воду и добывать корм.

В 2018 году на этом пруду появились сразу 12 птенцов. Тогда коллекция зоопарка стала самой большой в стране. Подробнее – в программе "Новости дня".