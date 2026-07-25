25 июля, 01:30Транспорт
"Новости дня": в аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений
В аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений на привокзальных площадях. Камеры в режиме реального времени работают на выездах из зон "Вылет" и "Прилет" терминалов B, C и D.
Система фиксирует проезд автомобиля вслед за другой машиной без оплаты, повреждение шлагбаума, а также третий въезд на парковку в течение двух часов после окончания лимита бесплатных и льготных въездов.
Подробнее – в программе "Новости дня".