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25 июля, 01:30

Транспорт

"Новости дня": в аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений

"Новости дня": в аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений

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В аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений на привокзальных площадях. Камеры в режиме реального времени работают на выездах из зон "Вылет" и "Прилет" терминалов B, C и D.

Система фиксирует проезд автомобиля вслед за другой машиной без оплаты, повреждение шлагбаума, а также третий въезд на парковку в течение двух часов после окончания лимита бесплатных и льготных въездов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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