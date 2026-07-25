"Новости дня": в аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений

В аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений на привокзальных площадях. Камеры в режиме реального времени работают на выездах из зон "Вылет" и "Прилет" терминалов B, C и D.

Система фиксирует проезд автомобиля вслед за другой машиной без оплаты, повреждение шлагбаума, а также третий въезд на парковку в течение двух часов после окончания лимита бесплатных и льготных въездов.

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