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24 июля, 16:30

Общество

"Новости дня": на портале "Госуслуги" могут запустить собственную соцсеть

"Новости дня": на портале "Госуслуги" могут запустить собственную соцсеть

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Портал "Госуслуги" могут превратить в социальную сеть. В сервис планируют добавить семейные чаты, тематические сообщества и новостную ленту. Благодаря этому пользователи смогут вести общий календарь событий, а также оформлять госуслуги для близких или по их поручению.

На платформе можно будет создавать собственные мероприятия, приглашать друзей и получать персональные рекомендации. Кроме того, предлагается ввести систему цифровых достижений за активность на портале.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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