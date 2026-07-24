"Новости дня": на портале "Госуслуги" могут запустить собственную соцсеть

Портал "Госуслуги" могут превратить в социальную сеть. В сервис планируют добавить семейные чаты, тематические сообщества и новостную ленту. Благодаря этому пользователи смогут вести общий календарь событий, а также оформлять госуслуги для близких или по их поручению.

На платформе можно будет создавать собственные мероприятия, приглашать друзей и получать персональные рекомендации. Кроме того, предлагается ввести систему цифровых достижений за активность на портале.

Подробнее – в программе "Деньги 24".