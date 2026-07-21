21 июля, 16:40Город
"Новости дня": сквер у Центрального Московского ипподрома преобразился
Сквер у стен Центрального Московского ипподрома, где проходили скачки с 1834 года, преобразился. В Беговом районе появилось уютное общественное пространство в благородном классическом стиле главной арены.
Специалисты обновили знаменитую скульптурную композицию Роксаны Кирилловой "Купание лошадей", убрали под землю воздушные кабельные линии. Сквер украсили газоном, установили изящные скамьи и старинные фонари на чугунных опорах.
Подробнее – в программе "Новости дня".