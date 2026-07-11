"Новости дня": медицинский колледж построят в "Сколкове"

Современный медицинский колледж построят в "Сколкове". В нем смогут учиться более 5 тысяч студентов. В колледже откроют направления "Стоматология", "Сестринское дело", "Акушерское дело" и "Лечебное дело".

Соседство с инновационным центром и онкологической больницей позволит студентам с 1 курса знакомиться с будущей профессией. Здание станет одним из самых крупных и технологичных и будет состоять из нескольких учебных блоков.

Подробнее – в программе "Новости дня".