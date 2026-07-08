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08 июля, 03:15

Город

"Новости дня": фестиваль танцев пройдет в парке "Музеон" 11 июля

"Новости дня": фестиваль танцев пройдет в парке "Музеон" 11 июля

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В парке "Музеон" 11 июля пройдет танцевальный фестиваль проекта "Лето в Москве". Гостей ждут 4 тематические площадки и десятки направлений: от классики до хип-хопа, джаз-фанка, зумбы и брейкинга.

На главной сцене пройдут шоу-программы, выступления ведущих танцевальных школ и мастер-классы. Также на площадке откроются лекторий о танцевальной культуре и зоны для отдыха.

Присоединиться могут все желающие независимо от уровня подготовки. Подробнее – в программе "Новости дня".

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