Гости могут посетить летний клуб "Москва" на Тверском бульваре

На Тверском бульваре работает летний клуб "Москва", где москвичи могут найти шахматные турниры, спортивные состязания, модные показы и зоны отдыха. На площадках "Московских сезонов" работают шесть бесплатных скейт-парков для катания на скейтбордах, самокатах и роликах.

Также доступны игры в стритбол на Краснодарской улице и падел-теннис на Матвеевской. Посетители отметили, что возможность заниматься спортом в парках помогает активно проводить время. Один из гостей рассказал, что пришел поиграть в баскетбол в качестве любителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.