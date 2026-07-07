07 июля, 01:25Экономика
"Новости дня": ФАС возьмется за "креативную" рекламу банков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возьмется за "креативную" рекламу. Банки будут информировать клиентов по-новому, разработан меморандум о честных условиях по вкладам.
Теперь запрещено делать акцент на максимальной ставке при этом спрятав мелкие шрифты и ограничения. Никаких автоматических галочек в онлайн-калькуляторах, которые предлагают заоблачную выгоду. Все условия будут на одной странице.
Если ставка поменяется, это обязаны расписать понятным языком. Чтобы привести сайты и приложения к новым стандартам организациям дали полгода.
Подробнее – в программе "Новости дня".