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03 июля, 08:00

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"Новости дня": в Коммунарке появится многоуровневый парк с зонами отдыха у воды

"Новости дня": в Коммунарке появится многоуровневый парк с зонами отдыха у воды

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В Коммунарке появится современный парк на набережной Ивановского пруда. Проект предполагает создание многоуровневой территории.

На верхнем уровне разместят променад с беседками, спортивными и игровыми площадками, а также павильон в форме кувшинки, который станет архитектурной доминантой. Средний уровень будет предназначен для прогулок, а нижний – для отдыха у воды с благоустроенной набережной.

В парке также установят большие качели и создадут "птичий сад" с домиками для пернатых. Работы по благоустройству планируют начать осенью. Подробнее – в программе "Новости дня".

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