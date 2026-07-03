03 июля, 08:00Город
"Новости дня": в Коммунарке появится многоуровневый парк с зонами отдыха у воды
В Коммунарке появится современный парк на набережной Ивановского пруда. Проект предполагает создание многоуровневой территории.
На верхнем уровне разместят променад с беседками, спортивными и игровыми площадками, а также павильон в форме кувшинки, который станет архитектурной доминантой. Средний уровень будет предназначен для прогулок, а нижний – для отдыха у воды с благоустроенной набережной.
В парке также установят большие качели и создадут "птичий сад" с домиками для пернатых. Работы по благоустройству планируют начать осенью. Подробнее – в программе "Новости дня".