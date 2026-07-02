Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 08:35

Общество

"Новости дня": москвичи устремились к фонтанам, чтобы спастись от жары

"Новости дня": москвичи устремились к фонтанам, чтобы спастись от жары

Здоровье зубов обсудят в программе "Миллион вопросов"

Москвички стали зарабатывать на приготовлении обедов для соседей

Планирующим пересдать ЕГЭ выпускникам напомнили о сроках подачи документов

Красивые телефонные номера выдадут выпускникам, получившим 200 баллов на ЕГЭ

259 детей родились в Москве 1 июля

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 2 июля

Пенсионерам в РФ напомнили о возможности возврата денег, потраченных на лечение

"Утро": 30 градусов ожидается в Москве 2 июля

Посетительнице ресторана быстрого питания в Москве попалось стекло в упаковке наггетсов

Москвичи устремились к фонтанам, чтобы охладиться во время жары. Период экстремальных температур действительно опасен, может грозить как солнечным, так и тепловым ударом.

В метро горожанам бесплатно раздают бутылки с водой. Пассажиры могут взять их на станциях "Измайловская", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также утолить жажду можно на городских вокзалах, на некоторых станциях МЦД, в Аэроэкспрессе, на всех причалах регулярного речного электротранспорта. Москвичей просят быть внимательнее и в случае плохого самочувствия обращаться к врачам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществопогодагородвидео

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика