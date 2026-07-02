"Новости дня": москвичи устремились к фонтанам, чтобы спастись от жары

Москвичи устремились к фонтанам, чтобы охладиться во время жары. Период экстремальных температур действительно опасен, может грозить как солнечным, так и тепловым ударом.

В метро горожанам бесплатно раздают бутылки с водой. Пассажиры могут взять их на станциях "Измайловская", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также утолить жажду можно на городских вокзалах, на некоторых станциях МЦД, в Аэроэкспрессе, на всех причалах регулярного речного электротранспорта. Москвичей просят быть внимательнее и в случае плохого самочувствия обращаться к врачам.

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