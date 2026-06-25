25 июня, 17:40Город
"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" сделали дегустации регулярными
Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают посетителям расширить гастрономический кругозор и делают дегустации регулярными. Они будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00.
Рыбный ассортимент представят исходя из сезонности. Сейчас можно попробовать черноморского калкана, язя холодного копчения, брюхоногого моллюска трубача или гольца из семейства лососевых.
Подробнее – в программе "Новости дня".