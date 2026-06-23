"Новости дня": три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа"

Три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа". Речь идет об учебных заведениях № 498, 1468 и 1270 "Вектор". Зданиям более 90 лет, их полностью перестроят с сохранением архитектурных и исторических элементов.

В обновленных школах появятся зоны отдыха с диванами и широкими подоконниками. Вместо библиотек откроются медиатеки, в учебных кабинетах установят новое оборудование. Для занятий физкультурой создадут современные спортзалы с безопасным покрытием и тренажерами.

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