Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:30

Город

"Новости дня": три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа"

"Новости дня": три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа"

Рособрнадзор отметил улучшение результатов ЕГЭ в 2026 году

Свыше 620 тысяч бюджетных мест будет доступно абитуриентам в российских вузах

Российские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы

Сергей Собянин: три исторические школы обновят в Таганском районе

Около 1,5 млн абитуриентов могут стать студентами российских вузов

Московские школьники набрали рекордные баллы по двум предметам ЕГЭ

В столичных школах искусств начался дополнительный набор на новый учебный год

Приемная кампания стартовала в российских вузах и колледжах

Московские стобалльники рассказали, как готовились к ЕГЭ

Три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа". Речь идет об учебных заведениях № 498, 1468 и 1270 "Вектор". Зданиям более 90 лет, их полностью перестроят с сохранением архитектурных и исторических элементов.

В обновленных школах появятся зоны отдыха с диванами и широкими подоконниками. Вместо библиотек откроются медиатеки, в учебных кабинетах установят новое оборудование. Для занятий физкультурой создадут современные спортзалы с безопасным покрытием и тренажерами.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
образованиегородвидео

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика