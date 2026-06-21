21 июня, 23:50Город
"Новости дня": музей-заповедник "Коломенское" пригласил москвичей на летнюю программу
Музей-заповедник "Коломенское" открыл для посетителей серию летних мероприятий, которые продлятся до конца августа. Гостей ждут экскурсии, квесты и спортивные занятия.
Заповедник подготовил для горожан экскурсии и квесты. В программе также заявлены аудиоэкскурсии и выставки. В рамках активного отдыха здесь проводят тренировки по йоге, функциональные занятия и растяжку.
Подробнее – в программе "Новости дня".