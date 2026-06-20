"Новости дня": билеты на южные поезда в России перепродают с наценкой до 150%

На южных маршрутах билеты раскупаются молниеносно и появляются на сторонних площадках с наценкой 40–60%, в пиковые периоды до 100–150%. Эксперт Константин Негачев сообщил, что мошенники используют массовые аккаунты, автоматизированный мониторинг, ботов и чужие паспортные данные для перепродажи билетов.

Антибот-система РЖД в позапрошлом году заблокировала более 2 миллионов подозрительных запросов. Роскомнадзор заблокировал около 150 ресурсов. Для граждан предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей за перепродажу, для ИП и юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

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