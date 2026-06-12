"Новости дня": юристы опровергли сообщения о регистрации всех дачных колодцев в России

Москвичей, имеющих дачные участки, обеспокоили сообщения о необходимости регистрировать колодцы с июня. Юристы поясняют, что отдельная обязанность оформлять обычные колодцы не появилась.

Колодцы были включены в перечень хозяйственных построек еще в сентябре прошлого года наряду с сараями, банями, теплицами, навесами, погребами и летними кухнями. При этом регистрация может потребоваться только в исключительных случаях, если речь идет о капитальных инженерных сооружениях с фундаментальной конструкцией.

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