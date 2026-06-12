"Новости дня": Родниковую улицу соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Родниковую улицу соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Для этого реконструируют и продлят Проектируемый проезд № 6662. Благодаря этому жителям районов Ново-Переделкино и Солнцево станет удобнее добираться до нескольких важных точек.

Руководитель проекта компании-подрядчика Очир Эрендженов сообщил, что там появится городской пассажирский автобусный транспорт, светофорные объекты, современные остановочные павильоны, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и парковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.