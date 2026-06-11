"Новости дня": пенсии по старости начнут назначать автоматически в России

Пенсии по старости в России начнут назначать автоматически. Новый порядок затронет страховые и досрочные выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

При достижении нужного возраста выплата включится по умолчанию. Социальный фонд уже располагает полной информацией о пенсионных баллах, стаже и количестве детей. Минтруд подготовил соответствующий проект закона.

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