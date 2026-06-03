03 июня, 17:35Город
"Новости дня": цветник в виде российского триколора украсит Парк Победы в Москве
В Парке Победы появится пышный цветник в виде российского триколора. Он будет одним из крупнейших в Москве – его площадь превысит 3 тысячи квадратных метров.
Для его создания используют 360 тысяч отборных цветов – белоснежные, алые и синие. Над высадкой цветочного флага трудятся почти 100 сотрудников. Они высаживают каждый цветок с особой заботой, чтобы ко Дню России, 12 июня, он уже радовал москвичей и гостей города.
Подробнее – в программе "Новости дня".