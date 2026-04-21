21 апреля, 12:00
"Новости дня": в Даниловском районе будет капитально отремонтирован дом-памятник
В Даниловском районе в 2026 году будет капитально отремонтирован дом-памятник, возведенный в конструктивистском стиле.
Этот дом на улице Шухова построили для обычных советских рабочих еще в 1930-е годы по проекту архитектора Николая Ладовского. На сегодняшний день здание является объектом культурного наследия Москвы.
В доме будут проведены работы по ремонту фасада, магистралей, стояков, также заменят входные группы, двери и окна.
