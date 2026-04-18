"Новости дня": в Зеленограде начал работу масштабный промышленный кластер стройматериалов

В Зеленограде начал работу масштабный промышленный кластер по выпуску стройматериалов. В него вошли заводы, производящие газобетонные блоки, армированные панели, оконные блоки, алюминиевые конструкции и стеклопакеты.

Жителям четырех районов на востоке Москвы стало удобнее добираться до метро, медицинских учреждений и парков. На маршрут № 214 вышли электробусы нового поколения. Салон в транспорте стал более просторным, а для ручной клади появились специальные места.

Для владельцев, которые выбрасывают своих животных на улицу, собираются ужесточить наказание. Штрафы предлагают увеличить в 10 раз. Сумма для обычных граждан может составить 30 тысяч рублей.

