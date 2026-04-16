"Новости дня": движение ограничат на Пушкинской площади в Москве из-за кинофестиваля

На Пушкинской площади в Москве временно перекроют движение из-за 48-го Московского международного кинофестиваля. Ограничения будут действовать 16 и 23 апреля с 14:30 до 01:00.

Юристы предупредили, что май – один из самых невыгодных месяцев для отпуска наряду с январем и февралем. Из-за праздничных выходных в мае всего 19 рабочих дней. Отпускные рассчитываются исходя из этого числа, поэтому их сумма будет немного меньше обычной зарплаты.

В РЖД тестируют новый сервис поиска забытых вещей: заявка поступает напрямую начальнику поезда и проводнику, и пропажу начинают искать еще в пути. Всего с начала года пассажирам вернули почти 14 тысяч предметов.

