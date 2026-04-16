"Новости дня": новая Бирюлевская линия метро свяжет 8 районов на юге Москвы

Новая Бирюлевская линия протяженностью более 20 километров свяжет 8 районов на юге Москвы, включая Бирюлево Восточное и Западное, сократив время поездки до центра на полчаса. Сейчас строители возводят станцию "Каспийская" между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом, используя технологию "стена в грунте" для защиты котлована.

В России готовят законопроект, по которому банк или оператор связи должны будут возместить клиенту средства, если не смогли заблокировать подозрительную операцию. Например, если кража произошла после звонка или СМС, платить будет оператор, допустивший нарушение требований по борьбе с мошенничеством.

В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар", объединяющий более 30 площадок в парках, усадьбах и на территориях храмов. Посетителей ждут творческие мастер-классы, театральные постановки, концерты, а также благотворительная акция: покупка сувениров с пасхальной символикой означает пожертвование в помощь нуждающимся.

Подробнее – в программе "Новости дня".

