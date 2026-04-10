10 апреля, 12:00Транспорт
"Новости дня": схема движения трамваев временно изменится на северо-западе Москвы
Трамваи временно не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста с 11 апреля.
Схему движения меняют на время ремонта Волоколамского трамвайного путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Во время ограничений пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы по Волоколамскому шоссе.
Трамваи продолжат ходить от остановки Братцево до Восточного моста. Подробнее – в программе "Новости дня".