"Новости дня": график пригородных поездов изменился в связи с Вербным воскресеньем

График пригородных поездов изменился в связи с Вербным воскресеньем. Они будут делать дополнительные остановки на станциях, которые находятся рядом с храмами и мемориальными местами.

Например, на Белорусском направлении такими остановками будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, а на Киевском – Алабино. Узнать актуальную информацию можно в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

