"Новости дня": кубок по сноуборду среди паралимпийцев прошел на Воробьевых горах

Кубок по сноуборду среди паралимпийцев прошел на Воробьевых горах. Один из участников, параспортсмен Филипп Шеббо, участвовал в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал Воробьевы горы своим домашним склоном.

Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев сообщил, что Воробьевы горы заканчивают реконструкцию. Это место стало точкой притяжения для лыжников, горнолыжников, сноубордистов, прыгунов с трамплина и биатлонистов.

Подробнее – в программе "Новости дня".