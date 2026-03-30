"Новости дня": Ботаническую улицу в Москве ждет масштабная реконструкция

Ботаническую улицу в Москве ждет масштабная реконструкция. Эта дорога связывает Московский скоростной диаметр с улицей Академика Королева и обеспечивает доступ к жилым кварталам, социальным объектам и общественным пространствам районов Марфино и Останкинский.

В рамках проекта реконструируют почти 3 километра дорог и благоустроят 3 гектара прилегающих территорий. Также появятся выделенные полосы для городского транспорта. Реконструкция повысит безопасность движения и увеличит пропускную способность улицы.

