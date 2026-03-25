"Новости дня": новые лифты установили в историческом доме в Мещанском районе

Работы по замене лифтового оборудования недавно завершились в одном из исторических домов в Мещанском районе. В многоэтажке, построенной более века назад, благодаря программе капитального ремонта, появились два новых пассажирских лифта.

Кабина стала больше, шире, просторнее, скорость подъема и спуска заметно улучшились. Новые подъемники не только комфортные, но и безопасные. Инфракрасные датчики не дадут дверям закрыться, если кто-то оказался на пути. Эта невидимая завеса по всей высоте проема мгновенно распознает любое препятствие.

