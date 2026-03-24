"Новости дня": схему прохода изменили на Ленинградском вокзале

Схема прохода к поездам дальнего следования на Ленинградском вокзале Москвы изменилась 24 марта. Теперь попасть на перрон можно только со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская". Таким же образом организовали выход в город для прибывающих пассажиров.

Проход оборудовали всем необходимым для комфортной пересадки. Также на Площади трех вокзалов установили десятки плакатов с понятной навигацией и специальные стойки. Все изменения связаны с ремонтом Ленинградском вокзала.

