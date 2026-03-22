"Новости дня": россиянам разъяснили новые условия возврата денег за авиабилеты

Россиянам разъяснили новые условия возврата денег за авиабилеты. Теперь деньги обязаны вернуть, если вылет задержали всего на 30 минут или внезапно перенесли на более раннее время.

Полный возврат гарантирован при отмене рейса, изменении маршрута и в случае болезни пассажира или смерти близкого родственника. Понадобится только медицинская справка. При задержке более 8 часов днем или 6 часов ночью авиакомпания обязана оплатить отель. Если компания не выполняет своих обязательств, можно сохранить все чеки для последующего взыскания расходов. В суде такие иски чаще встают на сторону пассажиров.

